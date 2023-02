FIA past DRS-zones aan op meerdere circuits

Gisteren kwam de Formula 1 Commission voor het eerst in 2023 bij elkaar. In de Britse hoofdstad Londen vergaderde de kopstukken van de teams, de sport en de FIA over meerdere belangrijke punten. Tijdens de vergadering werden er tevens beslissingen genomen over het gebruik van de DRS in de eerste Grands Prix van het seizoen.

De vergadering van de F1 Commission werd geleid door Formule 1 CEO Stefano Domenicali en FIA Single Seater-directeur Nikolas Tombazis. FIA-president Mohammed Ben Sulayem nam deze rol niet op zich, eerder deze maand werd immers bekend dat hij een stapje terug gaat doen. Tombazis is vanuit de FIA nu het eerste aanspreekpunt voor de Formule 1-teams.

Tijdens de vergadering in Londen werden meerdere punten besproken. Aan het begin van de avond deelde de FIA in een persbericht welke beslissingen er waren genomen. Eén van de meest opvallende besluiten draait om het gebruik van het DRS-systeem. De FIA heeft namelijk besloten om meerdere DRS-zones aan te passen om het inhalen te bevorderen of juist lastiger te maken. Dit laatste is het geval op circuits waar inhalen niet moeilijk is. Deze veranderingen zullen te zien zijn bij de eerste races in Bahrein, Saoedi-Arabië, Australië, Azerbeidzjan en Miami.