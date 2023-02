Viaplay lanceert speciale documentaire over De Vries

Aankomende donderdag gaat het nieuwe Formule 1-seizoen officieus van start met de wintertest op het circuit van Sakhir in Bahrein. Voor Nyck de Vries wordt het zijn eerste wintertest en in aanloop naar de seizoenstart kan men in Nederland kijken naar een speciale documentaire over de AlphaTauri-coureur.

In Nederland is de Formule 1 sinds vorig jaar te zien bij de streamingsdienst Viaplay. Op Viaplay is vanaf vandaag de documentaire 'Nyck de Vries: Durf te dromen' te zien. In de documentaire komt De Vries uitgebreid aan het woord en is onder meer zijn weg naar succes te zien. Daarnaast kregen de camera's van Viaplay toegang tot het trainingskamp van de Friese coureur. Tevens geeft hij meer duidelijkheid over hoe zijn AlphaTauri-contract tot stand kwam.