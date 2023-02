Alonso genoot van eerste AMR23-rondjes: "Fijn om weer terug te zijn"

Fernando Alonso kwam gisteren voor het eerst in actie met de nieuwe wagen van zijn werkgever Aston Martin. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen zal dit jaar voor het eerst gaan rijden voor het team en de shakedown verliep voor hem naar behoren. Alonso genoot van de eerste paar rondjes.

Alonso en zijn teamgenoot Lance Stroll verrichten gisteren de filmdag op het circuit van Silverstone. De Britse renstal onthulde eerder deze week de nieuwe wagen en op de woensdag reden ze dus de eerste rondjes. Voor Alonso was het zijn eerste kennismaking met de AMR23, het is voor het tevens de eerste wagen uit zijn Aston Martin-jaren.

Na afloop van de filmdag op het bekende Britse circuit, waren zowel Stroll als Alonso zeer tevreden. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen barst van de ambitie en spreekt zich uit in een persbericht van zijn team: "Het was een goede dag en ik heb genoten van het voor het eerst rijden met de AMR23. Het is fijn om weer terug te zijn en de snelheid van een Formule 1-wagen te voelen nadat we dat een tijdje niet hadden gedaan. We hebben veel doelen gehaald omdat dit een filmdag is. We zijn soepel door onze plannen heen gegaan."