Ferrari voegt drie namen aan sponsorenlijst toe, waaronder Mission Winnow

Ook het Formule 1-team van Ferrari komt steeds dichterbij een volledige voorbereiding op het aankomende seizoen. Naast de geplande lancering op Valentijnsdag, heeft de Scuderia drie namen aan haar lijst met partners toegevoegd. Naast twee nieuwe namen, heeft ook het welbekende Mission Winnow-logo het pad naar de partnerlijst teruggevonden.

De naam Mission Winnow zou menig Formule 1-toeschouwer bekend in de oren moeten klinken; het logo staat namelijk al sinds 2018 op wisselende basis op de auto’s van Ferrari te pronken. Voor velen is het onduidelijk wat de precieze achtergrond van het initiatief is, maar volgens criticasters zijn de naam en logo eigenlijk een verkapte vorm van reclame voor sigarettenmerk Philip Morris.

Ook in 2023 lopen Ferrari en Philip Morris met elkaar te stoelendansen, aangezien het bekende sponsoren-spottersaccount Decalspotters nog wist te melden dat vorige week de naam van Mission Winnow niet meer op de lijst van Ferrari’s partners te zien zou zijn. Nu is de naam echter dus weer terug.

Een nieuwkomer is die van luxueus audiomerk Bang & Olufsen. Het bedrijf heeft als sponsor al jarenlang een voet tussen de deur van de Formule 1, met als meest recente voorbeeld een samenwerking met Formule 1-team Williams en tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso.

We are happy to announce the arrival of @BangOlufsen as a new Official Partner, featuring their logo on the SF-23.



We will join forces to offer new generation experiences to fans of the top motor racing category through activations both at the race track and in Maranello.