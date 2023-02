Van Koldenhoven volgt Kox op als Viaplay-pitreporter

De Formule 1 is in Nederland ook dit jaar weer te zien bij streamingdienst Viaplay. De dienst introduceerde vorig jaar in hun eerste seizoen een volledig nieuwe presentatieteam. Dit jaar ziet het team er alweer anders uit aangezien pitreporter Stéphane Kox is vertrokken, haar opvolger is nu bekend.

Vandaag maakte Viaplay bekend dat Chiel van Koldenhoven de nieuwe pitreporter wordt. De 28-jarige Van Koldenhoven was vorig jaar al bij een aantal Grands Prix aanwezig als verslaggever van de NOS. Bij de NOS maakte Van Koldenhoven in de afgelopen jaren naam met de webserie 'In het spoor van Oranje' waar hij het Nederlands voetbalelftal volgde en een kijkje achter de schermen van de verslaggeving gaf.