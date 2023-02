Horner complimenteert Perez: "Angstaanjagend om teammaat van Max te zijn"

Max Verstappen gaat aankomend seizoen op jacht naar zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. De Nederlandse coureur zal bij Red Bull Racing wederom gezelschap gaan krijgen van teammaat Sergio Perez. De Mexicaan zal weer op jacht gaan naar successen terwijl hij tevens Verstappen moet steunen, zijn teambaas Christian Horner is positief over hem.

Verstappen is overduidelijk de kopman van het team van Red Bull Racing. De Nederlandse coureur is de regerend wereldkampioen en bij Red Bull steekt men niet onder stoelen of banken dat hij de man is waar het omdraait. Toch spreekt niemand slechte woorden over Perez, men is wel van mening dat de Mexicaan naar het hoogst haalbare moet gaan streven.

Red Bull-teambaas Christian Horner is zich bewust van het feit dat Perez allesbehalve de makkelijkste job op de wereld heeft. De Britse teambaas deelt zijn complimenten dan ook uit in gesprek met Auto, Motor und Sport: "Checo weet precies wat er van hem wordt verwacht. Het is nogal een angstaanjagend vooruitzicht om de teamgenoot van Max te zijn. Dat geldt voor elke coureur, maar Checo gaat er goed mee om. Hij was belangrijk in het constructeurskampioenschap en hij werd derde met twee zeges. Hij heeft zich tevens ontwikkeld sinds hij in 2021 bij ons kwam."