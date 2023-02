Red Bull sluit deal met nieuwe teampartner

Het team van Red Bull Racing onthult vandaag de nieuwe wagen voor het aankomende seizoen. De Oostenrijkse renstal heeft echter nog meer goed nieuws te melden, ze hebben namelijk ook een nieuwe teampartner aangetrokken. Red Bull gaat namelijk in zee met het bedrijft Rokt.

Het team van Red Bull gaat samen werken met het bedrijf in ecommerce technology. Rokt wordt één van de officiële teampartners van Red Bull en ze gaan samenwerken om in de Formule 1 en daarbuiten voor meer diversiteit te gaan zorgen. Het partnership zorgt er onder meer voor dat ze gezamenlijk op zoek gaan naar vrouwelijk talent voor het Esports-team.

We’re thrilled to announce our new partnership with @redbullracing 🏎️ Through this partnership we’ll foster diversity in F1, conquer new frontiers by supporting the annual Oracle Red Bull Racing Innovation Day, & more. Learn more about the partnership → https://t.co/7c6yRTIB6e pic.twitter.com/rP1kHAL28t