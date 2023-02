De Vries gaf F1-droom bijna op: "Had op financieel gebied geen idee hoe ik verder moest"

Nyck de Vries rijdt aankomend seizoen voor het eerst een gehele jaargang in de Formule 1. De Nederlandse coureur gaat rijden voor het team van AlphaTauri en de verwachtingen zijn direct hoog. De Vries moest hard werken om de Formule 1 te bereiken en hij had zijn droom al bijna opgegeven.

De Vries stond al geruime tijd bekend als een groot talent voor de toekomst. De Nederlandse coureur maakte in het begin van zijn loopbaan deel uit van het talententeam van McLaren en kwam later terecht bij het team van Mercedes. In de tussentijd pakte hij de wereldtitel in de Formule E en kwam hij ook nog in actie in onder andere de 24 uur van Le Mans.

Lichaamsbouw

De Vries stond in zijn kartperiode te boeken als één van de grootste talenten van de wereld. De Friese coureur geeft echter in gesprek met Speedweek aan dat hij een lastige start kende: "Ik kwam pas laat op gang als we het over mijn lichaamsbouw hebben. Toen ik 17 was had ik de fysieke staat van een 14-jarige. Misschien waren de verwachtingen na de karttitels ook wel te hoog. Het duurde eventjes voordat ik op gang kwam, vooral in de Formule Renault."

Droom opgeven

Het was nog eventjes spannend of De Vries de koningsklasse van de autosport wel zou gaan halen. Nadat hij de talentenploeg van McLaren noodgedwongen moest verlaten kwam de twijfel: "Ik had op financieel gebied geen idee hoe ik verder moest gaan. Ik reed een DTM-test voor Audi en ik deed een GT-test voor Ferrari. Ik heb er toen serieus aan gedacht om de Formule 1-droom op te geven."