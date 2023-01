Audi zet eerste officiële Formule 1-stap met minderheidsbelang in Sauber

Audi heeft vandaag aangekondigd dat het nu officieel een minderheidsbelang in de Sauber Group heeft genomen. Met deze beslissing (en de aankondiging ervan) heeft de Duitse autofabrikant nu een eerste stap in de koningsklasse heeft gezet. De financiële zet betekent dat de eerder gemaakte doelstelling om in de eerste maand van 2023 een belang in de Sauber Group te nemen nu gelukt is.

De Duitse autofabrikant Audi heeft haar eerste stapjes in de Formule 1 gemaakt. Na haar eerder aangekondigde plannen om vanaf 2026 een nauwe samenwerking met het Formule 1-team van Sauber aan te gaan(dat vanwege promotionele doeleinden nu nog Alfa Romeo F1 heet), heeft het nu daad bij woord toegevoegd. Het minderheidsbelang in de Sauber Group betekent dat Audi nu een belangrijk eerste punt in haar ontwikkelingen heeft bereikt.

Eerder in 2022 bevestigde Audi met veel aandacht en spotlightattentie dat het serieuze plannen heeft voor een toekomstig Formule 1-team. Het vandaag aangekondigde persbericht werd echter op een bescheiden toon gehouden: "De Sauber Group is blij om aan te kondigen dat Audi haar plannen van oktober vorig jaar nu heeft gerealiseerd met een minderheidsbelang in de Sauber Group. Deze stap betekent een belangrijke mijlpaal op weg naar een Formule 1-deelname voor Audi in 2026, waarbij de Sauber Group een belangrijke strategische partner zal zijn."