Alpine deelt eerste beelden van nieuwe krachtbron

De Formule 1-teams zijn momenteel bezig met de laatste voorbereidingen voor de start van de wintertests in Bahrein. Veel teams tonen hun nieuwe wagen aan het publiek in de aankomende weken. Het team van Alpine is druk bezig met de verbeterde krachtbron en laat de rest van de wereld daarvan meegenieten.

Alpine deelt op sociale media beelden van hoe ze de nieuwe motor aan het testen zijn. Op de korte video is te zien dat de nieuwe krachtbron is aangesloten op een machine en dat er flink wordt getest. De krachtbron draait op volle toeren en lijkt klaar te zijn voor het echte werk.