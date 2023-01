"Opmeer verspeelt Race of Champions-titel in Zweden."

Dit weekend wordt in het Zweedse Pite Havsbad de Race of Champions verreden. Het evenement kent een zeer sterk deelnemersveld met meerdere wereldkampioenen en supersterren van over de hele wereld. Dit jaar verschijnen er wederom Esporters aan de start, Nederlander Jarno Opmeer is wel zijn titel kwijt.

Opmeer verdedigde vandaag zijn eROC-titel in Zweden. De Nederlander bereikte de finale waar hij het op nam tegen McLaren-Esporter Lucas Blakeley. De Brit versloeg Opmeer in de finale waardoor hij zich mocht kronen tot de nieuwe kampioen. De twee coureurs zijn morgen niet langer elkaars rivalen, ze gaan samen deelnemen aan de Nations Cup als het Esports-team.

