Qatarese zender koopt F1-uitzendrechten voor Aziatische markt

De Formule 1 is momenteel wereldwijd razend populair. De uitzendrechten van de sport zijn dan ook gewild en ook in Azië heeft een grote zender nu zijn slag geslagen. In veel Aziatische landen is de koningsklasse van de autosport vanaf dit jaar te zien bij één grote zender uit Qatar.

Vandaag werd namelijk bekend dat het Qatarese beIN Sports een grote deal heeft getekend met de Formule 1. De zender heeft de uitzendrechten gekocht en daarmee is de sport in Singapore, Maleisië, Hongkong, Thailand, Indonesië, de Filipijnen, Brunei, Laos, Cambodja en Oost-Timor exclusief te zien bij beIN Sports. De zender hengelt daarmee het zoveelste grote sportevenement binnen.

beIN Sports is onderdeel van de beIN groep en dat is dan weer eigendom van de staat Qatar. De zender is in de afgelopen jaren flink gegroeid en zond onder andere het recente wereldkampioenschap voetbal uit. Hoe de Formule 1-uitzendingen op beIN Sports er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk.