FIA past leidingstructuur Formule 1 aan, nieuwe baan voor Tombazis

De Formule 1 heeft sinds gisteren een compleet nieuwe structuur aan de top. FIA-president Mohammed Ben Sulayem initieerde bij zijn aantreden een procedure om te kijken wat er kon veranderen aan de top van de Formule 1. Uit die evaluatie is een plan naar voren gekomen en zijn er nu meerdere mannen met een nieuwe rol.

De FIA maakte namelijk bekend dat ze vijf namen hebben benoemd voor een aantal (nieuwe) functies. Nikolas Tombazis fungeerde in het recente verleden nog als technisch kopstuk van de Formule 1. Men heeft Tombazis nu echter een nieuwe naam gegeven, hij is aangesteld als de nieuwe Single Seater Director. Naast Tombazis krijgt ook voormalig FOM-medewerker Steve Nielsen een nieuwe rol, hij wordt de sportief directeur van de sport.

Naast Tombazis en Nielsen hebben ook Tim Goss, Federico Lodi en François Sicard een nieuwe rol gekregen binnen de sport. Goss wordt de nieuwe technische directeur van de Formule 1, het is de rol die eerder werd uitgevoerd door Tombazis zelf. Lodi is aangesteld als de financiële directeur terwijl er voor voormalig sportief directeur Sicard een nieuwe rol is ontwikkeld. Sicard zal namelijk gaan werken als de directeur van de Strategy & Operations-afdeling.