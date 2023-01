Stéphane Kox stopt als pitreporter van Viaplay

Sinds 2022 is de Formule 1 in Nederland te zien bij de streamingsdienst Viaplay. De van oorsprong Scandinavische dienst introduceerde een compleet nieuw verslaggevingsteam. Stéphane Kox maakte haar debuut als pitreporter maar ze houdt het enkel bij het seizoen 2022. Kox stopt namelijk met haar werk bij Viaplay.

Viaplay introduceerde bij hun komst naar Nederland een compleet nieuw team van presentatoren, commentatoren, verslaggevers en analisten. Kox was één van de opvallendste namen van het gezelschap, naast haar werk als pitreporter was ze immers zelf ook nog coureur. Ze mocht plaatsnemen in het welbekende vierkantje in de Formule 1-paddock en mocht tevens de interviews met Max Verstappen voor haar rekening nemen.

Vandaag meldde De Telegraaf dat Kox gaat stoppen met haar werk als pitreporter bij Viaplay. In gesprek met de krant laat ze weten andere ambities te hebben: "Ik heb het met veel plezier gedaan, ik heb met een superleuke groep mensen gewerkt en ik heb veel geleerd. Toen ik ruim een jaar geleden werd benaderd was dat echt een verrassing. Ik was toen net begonnen met master in rechten en ik racete zelf nog. Hoe leuk het ook was, ik heb wel gemerkt dat mijn ambitie toch ligt bij mijn rechtenstudie en het racen. Ik wil me daar weer op focussen."