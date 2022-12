F1-coureurs verkiezen Verstappen tot beste van 2022

Ook de Formule 1-rijders waren het (grotendeels) met elkaar eens: Max Verstappen was de beste coureur van 2022. Het afgelopen seizoen behaalde Verstappen voor het tweede opeenvolgende jaar de wereldtitel, waarin hij op uiterst dominante wijze zijn concurrenten versloeg. De uitslag is dan ook niet geheel verrassend dat Verstappen bekroond werd tot de beste coureur van 2022, met Charles Leclerc opnieuw als tweede.

Met vijftien van de 22 Grand Prix-overwinningen werd Max Verstappen opnieuw wereldkampioen. Aan boord van de RB18-bolide nam de Limburger met grote passen afstand van zijn concurrenten na een valse start in het begin van 2022. Nadat eerder deze week de uitslag van Formule 1’s teambazen bekend werd wie zij de beste coureur van 2022 vonden (waarin Max Verstappen ook eerste werd), kregen de F1-coureurs de kans om de meningen over hun collega’s te verdelen.

Net zoals voorgaande jaren hadden de F1-coureurs toestemming om de nummer één stem aan zichzelf te geven – al heeft niet elke coureur gebruik van deze kans gemaakt. Net zoals in het klassement van de teambazen eindigde ook Charles Leclerc als tweede beste, met beide Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell als gedeelde derde. Opvallend genoeg was de seizoensprestatie van Sergio Peréz volgens zijn mede-coureurs beduidend minder goed dan hoe de F1-teambazen hem classificeerden: terwijl Peréz nog als vijfde in het teambaas-klassement eindigde, was hij volgens zijn collega’s hekkensluiter van de top tien met een gedeelde achtste plaats, samen met Alex Albon en Sebastian Vettel.