'Versoepelingen zorgen niet voor comeback Chinese Grand Prix'

Eerder deze maand maakte de Formule 1-organisatie bekend dat de Chinese Grand Prix in 2023 toch niet doorgaat. Tot ieders verrassing stond de Grand Prix namelijk op de onthulde kalender voor 2023. De strenge coronamaatregelen zorgden ervoor dat de race werd geschrapt, nieuwe versoepelingen gaan daar geen verandering in brengen.

Recent maakte de Chinese overheid bekend dat de zeer strenge maatregelen in het land worden versoepeld. De quarantaineverplichtingen voor buitenlandse reizigers worden per 8 januari geschrapt en in theorie maat dat een Chinese Grand Prix weer mogelijk. De organisatie van de race nabij de stad Shanghai hoeft echter niet op een comeback te rekenen.

De Telegraaf meldt namelijk dat er officieel een streep is gezet door de Chinese Grand Prix voor 2023. Men is momenteel hard opzoek naar een vervangende Grand Prix en volgens de Nederlandse krant is het Portugese Portimao één van de grootste kanshebbers. De Chinese Grand Prix stond in 2019 voor het laatst op de kalender en ging in de jaren daarna niet door vanwege het coronavirus.