Porsche duidelijk over mislukte Red Bull-deal: "Hebben ons eerlijk opgesteld"

Lange tijd leek het erop dat Porsche en Red Bull Racing een samenwerking zouden aangaan. Deze deal zou in 2026 moeten ingaan op hetzelfde moment dat de nieuwe motorreglementen zouden gaan gelden. Op het laatst klapte de deal en volgens Porsche is men altijd eerlijk geweest in de gesprekken.

In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1 en die regels wekten de interesse van een aantal nieuwe mogelijke fabrikanten. Porsche en nevenmerk Audi toonden hun interesse en de deals leken snel rond te gaan komen. Audi kondigde in België diens komst aan en men wachtte op de deal tussen Porsche en Red Bull. Dit sprookje kwam echter niet van de grond omdat Red Bull niet wilde dat Porsche evenveel inspraak in het team zou krijgen.

Eerlijkheid

Bij Porsche is men niet van mening dat ze om teveel vroegen. Porsche-CEO Oliver Blume is van mening dat men altijd netjes en correct is geweest. Tijdens Porsche's Night of Champions spreekt Blume zich uit: "De gesprekken liepen altijd heel erg goed tot het punt dat er zelfs sprake was van een handdruk. De deal werd op het allerlaatste moment niet afgerond. We wilden een gelijkwaardige partner zijn. Iedere partij moet voor zichzelf uitmaken hoeveel aandelen ze bereid zijn van de hand te doen. Daarmee is het oké voor ons. We hebben ons steeds eerlijk opgesteld."

Deur op een kier

Inmiddels lijkt het erop dat Porsche de Formule 1-deur heeft gesloten. Bij het Duitse merk blijft men echter beweren dat deze deur nog altijd op een kier staat. Blume maakt dat dan ook duidelijk tijdens de speciale avond: "We zullen zien wat er in de toekomst gebeurt en wat er voor aantrekkelijke opties zijn. We hebben evengoed een druk autosportprogramma voor de boeg waar we heel erg naar uitkijken."