Topman Ford wil niet reageren op Red Bull-geruchten

Het grote Amerikaanse automerk Ford wordt sinds enkele weken in verband gebracht met een komst naar de Formule 1. Ford zou een financiële samenwerking aan kunnen gaan met Red Bull Racing en wordt dan mogelijk de naamgever van de krachtbronnen. Bij Ford reageert men niet ontkennend.

Het team van Red Bull Racing is momenteel hard bezig met de ontwikkeling van zijn eigen krachtbronnen voor 2026. In dat jaar gaan er immers nieuwe motorreglementen gelden in de koningsklasse van de autosport. Red Bull gaat dat jaar deelnemen met hun zelfontwikkelde motoren. Men wil de technische geheimen niet delen met een andere fabrikant maar staat wel open voor het zogenaamde badgen. Hierbij wordt een ander merk de naamgever van de krachtbron.

Ford wordt in verband gebracht met het badgen van de motoren van Red Bull. De geruchten gaan nu enkele tijd rond en opvallend genoeg wil niemand bij Ford ontkennend reageren. Ford Performance Global Director Mark Rushbrook hield zijn liepen op elkaar in een NASCAR-mediacall: "Het moet duidelijk zijn: we zijn hier om te praten over NASCAR. We focussen ons op die klasse. Het is zeker waar dat er veel speculatie is over dit onderwerp, maar daar gaan we niet zomaar op reageren."