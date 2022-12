FIA geeft meer duidelijkheid over opvallend wielkasten-plan

Enkele weken geleden kwam autosportfederatie FIA met een mogelijke oplossing voor uitgestelde regenraces. Dit jaar werden er immers meerdere races uitgesteld of stilgelegd vanwege regenval. Men overweegt over te gaan tot de introductie van een soort wielkasten, Nikolas Tombazis komt nu met meer duidelijkheid.

Dit jaar werd al snel duidelijk dat de huidige generatie Formule 1-wagens het zeer lastig heeft in de regen. De coureurs hebben veel last van spray en zelfs aquaplanning. In Singapore en Japan werd de Grand Prix uitgesteld, in Japan werd er zelfs pas gefinisht terwijl het begon te schemeren. Om hier in de toekomst wat aan te doen kwam men met het opvallende idee van de wielkasten.

Het wielkasten-plan is slechts een concept en men zou deze onderdelen dan bij regenval op de auto's kunnen monteren. FIA single-seater technisch directeur Nikolas Tombazis geeft in gesprek met Motorsport.com meer duidelijkheid: "We denken dat het iets is wat we maar een paar keer per jaar gaan gebruiken, misschien iets van drie keer. We willen het niet bij elke druppel regen gaan gebruiken. Dan moet je namelijk ineens deze dingen op de wagens gaan schroeven."