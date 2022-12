MP Motorsport neemt deel aan nieuwe F1 Academy-klasse in 2023

Vorige maand kondigde de Formule 1 een nieuwe opstapklasse voor getalenteerde vrouwelijke coureurs aan. In de F1 Academy krijgen vijftien vrouwelijke coureurs de kans om te laten zien wat ze kunnen. Vandaag heeft de Formule 1 bekend gemaakt welke teams gaan deelnemen aan deze klasse.

Het startveld van de F1 Academy zal volgend jaar bestaan uit vijftien coureurs verdeeld over vijf teams. Dat betekent dus dat elk team met drie coureurs zal gaan rijden. Het is duidelijk dat de sport de klasse serieus neemt, de F1 Academy krijgt een plekje in het voorprogramma van de Formule 1 maar zal niet gaan fungeren als vervanger van de W Series.

Vandaag maakte men de vijf teams bekend die actief zullen zijn in de F1 Academy. Het is duidelijk dat men niet zomaar een paar teams heeft geselecteerd. De bekende teams van ART, Campos Racing, Carlin, PREMA en het Nederlandse MP Motorsport zullen hun opwachting gaan maken in de klasse. Alle teams zijn ook actief in de Formule 2 en/of de Formule 3. MP Motorsports werd dit jaar Formule 2-kampioen met Felipe Drugovich.