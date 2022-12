Porsche denkt nog steeds aan F1: "Belangrijk dat het past"

Geruime tijd leek het erop dat Red Bull Racing en Porsche vanaf 2026 gingen samenwerken. Het was geen geheim dat de twee partijen met elkaar in gesprek waren. De gesprekken leken de goede kant op te gaan maar uiteindelijk liep het plan toch op niets uit. Porsche heeft de Formule 1-droom echter nog lang niet opgegeven.

De nieuwe motorreglementen die in 2026 gaan gelden hebben de interesse gewekt van veel partijen. Volkswagen Group-merken Audi en Porsche waren bijvoorbeeld zeer concreet. Audi zette die interesse om in een daadwerkelijke inschrijving, vanaf 2026 gaan ze motoren bouwen en samenwerken met Sauber. Het was de verwachting dat Porsche de motorleverancier zou worden voor Red Bull maar die gesprekken liepen stuk.

Passend

Na de mislukte Red Bull-gesprekken bleef het lang stil omtrent Porsche. Men dacht zelfs dat het Duitse merk de Formule 1-droom had opgegeven. Hoofd autosport van Porsche Thomas Laudenbach legt de situatie uit in gesprek met F1 Insider: "Het feit dat de samenwerking met Red Bull er niet is gekomen, betekent niet dat de Formule 1 voor ons helemaal niet interessant is. Het is alleen belangrijk dat het past."

Voorwaarden

Laudenbach wil echter niet dat Porsche zomaar met alles en iedereen een deal aan gaat. Het Porsche-kopstuk geeft namelijk aan dat een samenwerking wel moet voldoen aan de wensen van Porsche zelf. Laudenbach is daar nogal duidelijk over: "Als dit niet het geval is, dan is het eigenlijk beter om het helemaal niet te doen. Hoe dan ook, het podium van de Formule 1 blijft heel erg attractief. We hebben het contract met de Porsche SuperCup in het voorprogramma dan ook recent verlengd."