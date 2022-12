Officieel: Nederlandse Grand Prix tot tenminste 2025 op F1-kalender

Het lag al in de lijn der verwachtingen maar vanochtend is het officieel geworden: de Formule 1 blijft tot tenminste 2025 racen in Zandvoort. Het contract met de organisatie van de Nederlandse Grand Prix is verlengd en de koningsklasse van de autosport laat de Noord-Hollandse duinen dus voorlopig niet links liggen.

De Grand Prix van Nederland keerde vorig jaar terug op de Formule 1-kalender. Eigenlijk zouden Max Verstappen en zijn collega's al in 2020 terugkeren maar de coronapandemie gooide echter roet in het eten. De eerste twee edities van de teruggekeerde Nederlandse Grand Prix waren een groot succes en nu staat de race dus ook voor 2024 en 2025 op de kalender.

De successen van Max Verstappen hebben vanzelfsprekend bijgedragen aan de comeback van de Nederlandse Grand Prix. De Grand Prix was dit jaar en vorig jaar zeer populair, men was te spreken over de festivalsfeer en de overvolle tribunes. Het driejarige contract is verlengd en dat betekent dus dat men tenminste tot en met 2025 kan genieten van Formule 1-geweld in de Noord-Hollandse duinen.