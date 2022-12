Spa-Francorchamps begonnen aan bouw van nieuwe tribunes

Het circuit van Spa-Francorchamps werd eind vorig jaar flink onder handen genomen. Er werden nieuwe uitloopzones aangelegd en er werd een nieuwe tribune geplaatst bij de bekende combinatie Raidillon- Eau Rouge. De werkzaamheden gaan nu verder, men is nog lang niet klaar met verbouwen.

In een update laat het circuit weten dat er al sinds 10 oktober wordt gewerkt aan het circuit en zijn omgeving. Het is de bedoeling dat deze nieuwe werkzaamheden af zijn in april 2023. Net als vorig jaar is men nu bezig met het aanleggen van een aantal nieuwe tribunes, men wil hiermee in totaal 16.000 nieuwe zitplaatsen creëren.

Vanaf La Source tot aan Raidillon worden er meerdere tribunes gebouwd. Eén van deze nieuwe tribunes zal overdekt zijn, de rest niet. De overdekte tribune zal bestaan uit 4104 plaatsen met in totaal 40 klapstoelen. Op dit gedeelte heeft men uitzicht op La Source, het oude pitcomplex en ook op Raidillon. Ook komt er nog een ruimte die men in twee ruimtes kan opsplitsen, hier kunnen in totaal 3700 mensen terecht.