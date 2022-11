Peréz voelt zich opperbest en heeft vizier op titelkans 2023

Dit aankomend weekend zal de laatste Grand Prix van 2022 verreden worden. Ondanks dat de race op circuit Yas Marina het strijdtoneel zal worden voor de beslissing tussen Sergio Peréz en Charles Leclerc voor de tweede finishplaats in het rijdersklassement, laat de Red Bull-coureur al weten zich klaar te stomen voor het volgende seizoen.

Sergio Peréz kende een goede start van het 2022-seizoen in de Formule 1. De Mexicaan was wat betreft racepace vooral in de eerste seizoenshelft redelijk competitief en de coureur kon nog voor even meegerekend worden in het gevecht om de eerste plaats in het rijderskampioenschap. Perez’ teamgenoot Max Verstappen begon met de RB18 vanaf ronde vier echter flink op stoom te komen. Zijn achtereenvolgende podiumreeks bij zes Grands Prix (vijf overwinningen, één keer derde) gaven de Nederlander de basis voor zijn tweede wereldtitel.

Peréz kijkt in een korte terugblik naar dit seizoen en geeft samenvattend weer hoe het kampioenschap voor hem verlopen is. “Het begon goed. We hadden in het begin last van sommige betrouwbaarheidsproblemen, maar de dingen begonnen te lopen. In de start van seizoen waren we in het gevecht om het kampioenschap. Daarna had ik een paar slechte races die ervoor zorgden dat ik geen zicht meer had op de titel. Wat de consistentie betreft is er samen met het team werk aan de winkel om te zorgen dat we volgend jaar mee kunnen vechten voor het kampioenschap”, vertelt Peréz tegenover internationale media.

Peréz en Ferrari-rijder Charles Leclerc staan precies naast elkaar wat betreft punten in het rijdersklassement: beiden hebben met nog één race te gaan een totaal van 290 punten. Peréz vertelt dat het van belang is om het seizoen ‘op een hoogtepunt’ te eindigen zodat ‘we volgend jaar een sterk begin kunnen maken’. Er lijkt in ieder geval niets mis te zijn met het zelfvertrouwen van de Mexicaan: “Ik voel dat ik bijna op mijn best ben”, meent de Red Bull-coureur.