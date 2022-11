Hamilton blij met herstelrace ondanks dat hij 'een doelwit is'

Enige tijd heeft het geduurd voordat F1-rivalen Lewis Hamilton en Max Verstappen weer op de baan samenkwamen. In de "Senna S" bochtensequentie deed Verstappen een poging om er aan de zevenvoudig wereldkampioen voorbij te komen. Het gevolg was dat de twee coureurs contact maakten en beiden vele posities verloren. Hamilton vocht zich vervolgens terug naar de tweede finishplaats en was zeer tevreden met zijn prestatie, ondanks dat zijn faam in de Formule 1 hem naar eigen zeggen tot 'een doelwit' maakt.

Ten gevolge van de aanvaring tussen Daniel Ricciardo en Kevin Magnussen werd in de eerste ronde van de race al een safety car uitgeroepen. Nadat de baan opgeruimd was en de safety car weer de pitstraat invloog, kwam George Russell goed weg. Lewis Hamilton’s herstart was minder en de coureur had meteen Max verstappen in zijn spiegels. Verstappen probeerde door middel van een gedurfde move aan de buitenkant bij bocht één langszij te komen, waarna de coureurs elkaar in de daaropvolgende bocht raakten.

De stewards gaven Verstappen een vijf-seconden straf omdat de coureur 'het grootste aandeel' had in de crash. Hamilton meent tegenover internationale media in ieder geval dat hij zelf niet echt een mening had over de botsing tussen de twee. "Het enige waar ik aan dacht was dat ik de race niet kon afmaken omdat de auto vooral aan de achterkant niet meer goed aanvoelde. Ik was bang dat het team de "1-2" finish zou verliezen, dat was het enige waar ik op dat moment aan dacht."

Op de vraag of Verstappen persoonlijk een probleem heeft met de Brit, reageert Hamilton: "Ik maak me geen zorgen. Ik denk dat het logisch is dat met het succes dat ik behaald heb ik automatisch een beetje een doelwit ben. Maar het is oké, het is niks wat ik niet al gewend ben", vertelt Hamilton.