Mercedes jaagt op Ferrari: "Willen tweede in kampioenschap eindigen"

Met de nieuwe 2022-regelementen ingevoerd en nog twee races resterend staat Mercedes op een tegenvallende derde plaats in het constructeurskampioenschap. Het Duitse team, dat vooraf aan dit seizoen een meesterlijke reeks aan constructeurs- en rijderskampioenschappen heeft binnengehaald, staat inkomend bij de Braziliaanse Grand Prix op veertig punten achterstand naar Ferrari. Hoofd van de strategieën bij Mercedes James Vowles geeft aan dat zijn team vol blijven vechten om de tweede plaats van Ferrari af te pakken.

De Mexicaanse Grand Prix was voor Mercedes een succes. Diens coureur Lewis Hamilton wist als tweede de geblokte vlag te zien en mede dankzij Ferrari’s tegenvallend resultaat bij de race is het team dertien punten ingelopen op de Italianen. In het officiële raceverslag van Mercedes na de Grand Prix van Mexico zet strategievoorman James Vowles de druk er publiekelijk op bij Ferrari: “We zijn er om tweede in het kampioenschap te eindigen. Elke race waar we punten kunnen inlopen is een succes. Met onze inhaalslag van dertien punten bij Mexico lopen we nog veertig achter met twee races te gaan, waarvan er eentje gelukkig ook een sprintrace heeft. Ik denk dat wij in tegenstelling tot de start van het seizoen nu een pakket hebben waar wij het (Ferrari) moeilijk voor ze kunnen maken”, vertelt Vowles in de video.

Waar Ferrari op meerdere vlakken de punten liet vallen, was Mercedes er om ze op te pikken. Op de kwestie wat Mercedes nodig heeft om nog dichterbij te komen, zegt Vowles: “Alles moet perfect verlopen – en misschien dat Ferrari ons kansen geeft om een voet tussen de deur te zetten zodat we de tweede plaats kunnen pakken. We zullen in ieder geval niet opgeven tot in Abu Dhabi de finishvlag gezwaaid is.”