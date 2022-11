Viaplay komt met opvallende actie voor oud-abonnees

De Formule 1 is sinds dit seizoen in Nederland te zien bij Viaplay. Het eerste jaar van de in Nederland nieuwe streamingsdienst verloopt niet bepaald vlekkeloos. De kritiek is niet mals en al veel kijkers hebben gekozen voor een alternatief, bij Viaplay komt men nu met een speciale actie voor ex-abonnees.

Naast Viaplay zijn er in Nederland immers nog een aantal andere mogelijkheden om de Formule 1 te volgen. Men kan de sport immers ook volgen via F1 TV of via een VPN-verbinding. De cijfers zijn niet bekend maar het is duidelijk dat ook veel mensen gebruik maken van het alternatief of tijdens het seizoen voor de alternatieve mogelijkheid hebben gekozen.

Viaplay komt nu in ieder geval met een actie voor voormalige abonnees. Men stuurt namelijk een mailtje naar de oud-abonnees met een opvallende aanbod. In de mail wordt namelijk een maand gratis Viaplay aangeboden als men weer een nieuw abonnement afsluit. Het is echter nog hoogstens onduidelijk of alle oud-abonnees deze mail ontvangen, tevens loopt de actie al snel af. Tot en met 13 november loopt het aanbod.