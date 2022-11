Verstappen ontevreden over sprintraces, Hamilton blijft neutraal

Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen snapt nog steeds niet wat het nut precies is van de sprintraces, ondanks dat het concept sinds dit seizoen meer punten verdeelt onder de gelukkige coureurs in vergelijking met vorig jaar. De Limburger won eerder dit jaar beide sprintraces op Imola en de Red Bull Ring. Lewis Hamilton heeft echter een neutralere mening over het concept, dat vorig jaar geïntroduceerd werd in de Formule 1 en meent dat er goed gekeken moet worden welke zes circuits volgend jaar een sprintrace gaan krijgen.

In verschillende mate was er actie te zien bij de eerdere edities van de sprintraces dit jaar. Nadat de Formule 1 vorig jaar het concept heeft geïntroduceerd, heeft het op basis van feedback de puntenverdeling voor de edities van dit seizoen aangepast: de top acht krijgt punten, met de eerste plaats acht punten en de achtste plaats één. Ondanks dat de organisatie van de koningsklasse van de motorsport haar best doet om deze races tot een gewilde gebeurtenis onder de coureurs te maken, voelt menigeen van hen (nog) niet heel veel voor het concept, zo ook Nederlander Max Verstappen: “Altijd als ik deze races doe gaat het erom dat je geen schade oploopt en in de top drie blijft. Dat is voor mij geen race, want vervolgens ga je de hoofdrace in wetende dat daar meer punten te krijgen zijn en dat je daar meer risico voor neemt. Je hebt opnieuw een startmoment, wat wel een moment van spanning is, maar alleen degenen die niet op hun traditionele posities starten kunnen verder komen omdat je banden gebruikt die de hele sprintrace meegaan”, vertelt Verstappen tegenover media waaronder Motorsport.com.

Over het concept zijn de meningen onder de coureurs verdeeld. Vanaf volgend seizoen zullen er niet drie, maar zes sprintraces aan de F1-kalender worden toegevoegd. De FOM (Formula One Management) lijkt vooralsnog in een testfase te zitten wat betreft het sprintraceconcept, wat betekent dat de meningen van de coureurs en teams vooral nu nog van belang kunnen zijn om het concept in de juiste richting te sturen. Zevenvoudig F1-wereldkampioen Lewis Hamilton heeft deels dezelfde mening als Verstappen over het concept, en vindt dat de Formule 1 ‘goed moet kijken’ aan welke circuits het de sprintrace toevoegt. Toch lijkt de Brit meer open te staan voor het idee: “De (sprint)races zijn niet altijd het leukst. Soms komen er wat meer kansen, maar andere keren is het lastig om in te halen, dus hopelijk leren we van de sprintraces waar we weinig ingehaald hebben. Als je ze bij bijvoorbeeld Brazilië en Baku toevoegt dan heb je de beste kans om in te kunnen halen. Ik ben er niet op tegen, zolang ze maar selectief zijn”, sluit Hamilton tegenover de pers af.