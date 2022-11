'Doorgang Chinese Grand Prix staat alweer op losse schroeven'

Toen de organisatie van de Formule 1 de kalender voor 2023 bekend maakte viel het op dat de Chinese Grand Prix weer op de kalender stond. Het begint er echter steeds meer en meer op te lijken dat de Grand Prix nabij de metropool Shanghai ook in 2023 weer op de kalender ontbreekt.

De Chinese Grand Prix werd in 2019 voor het laatst verreden. Sindsdien ontbreekt de race op de kalender, dit heeft vanzelfsprekend te maken met de coronapandemie. In 2020 werd de Grand Prix al zeer vroeg van de kalender verwijderd, in 2021 en 2022 stond de race tevens niet op de kalender vanwege de coronasituatie.

Op de kalender voor 2023 staat de Chinese Grand Prix gepland voor het weekend van 16 april. De race op het circuit van Shanghai moet de vierde Grand Prix van het seizoen worden. Het begint er echter steeds meer op te lijken dat de race weer van de kalender gaat vallen. Volgens Auto, Motor und Sport geloven nog maar vrij weinig mensen in het doorgaan van de Grand Prix. Dit heeft vanzelfsprekend te maken met de coronaregels in het land. De inreisregels zijn zeer streng en ook de regels in het land zelf zijn streng.