Verstappen onbezorgd over meningen: "Voel me niet opeens beter"

Max Verstappen is momenteel de meest besproken coureur van de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur pakte al in Japan zijn tweede wereldtitel. Tevens heeft elke volger van de sport wel een mening over hem, Verstappen maakt zich echter niet druk over alle meningen.

Verstappen is bezig met een zeer dominant seizoen. De Nederlandse Red Bull-coureur won dit seizoen al veertien Grands Prix, pakte de meeste punten ooit in een enkel seizoen en prolongeerde al in Japan zijn tweede wereldtitel. Naast zijn succes op de baan ging het naast het circuit vooral over de relletjes omtrent zijn team Red Bull. Veel fans en volgers hebben daar een mening over en betrekken Verstappen daar ook bij.

Zelf oordelen

Verstappen maakt zich echter niet druk over alle meningen in de paddock en op de sociale media. De Nederlander ontvangt ook veel complimenten maar ook dat doet hem niets. In gesprek met de internationale media legt Verstappen zijn mening uit: "Ik voel me niet opeens beter wanneer men zegt dat ik goed kan rijden. Ik oordeel daar zelf wel over en dat is het belangrijkste. Zolang je maar wint, dat telt."

Zelfkritisch

De Nederlandse regerend wereldkampioen is dan ook zelfkritisch. Verstappen ziet nog veel verbeterpunten en hij wil daar dan ook aan gaan werken: "Als je terugkijkt op dit seizoen, dan hebben we gewonnen met een groot verschil maar hadden we niet de meeste poles. Natuurlijk was de auto al goed in de races maar als team zijnde hebben we goed werk geleverd en maken we amper fouten."