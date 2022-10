Brad Pitt stuurt Martin Brundle bericht na veelbesproken gridwalk-moment

De gridwalk van Martin Brundle is al jaren een bekend fenomeen onder de vaste volgers van de Formule 1. Ook afgelopen weekend in Austin voltooide Brundle weer een gridwalk. Ditmaal probeerde hij de aanwezige filmster Brad Pitt te interviewen, de acteur wimpelde Brundle op pijnlijke wijze af maar heeft nu zijn excuses aangeboden.

Voormalig coureur en huidige Sky Sports-commentator Martin Brundle verricht al velen jaren een gridwalk voorafgaand de meeste Grands Prix. De Brit spreekt dan op de grid met de aanwezige coureurs, kopstukken en beroemdheden. Pitt was in Austin aanwezig om research te doen voor zijn Formule 1-film, toen Brundle hem een vraag wilde stellen liep Pitt echter door en gaf hij slechts een gehaast antwoord.

Veel Formule 1-fans ergerden zich aan het moment. Brundle zelf gaf aan dat Pitt hem niet te woord hoeft te staan. De acteur heeft het nieuws zelf ook meegekregen en stuurde Brundle en bericht. Brundle maakte het nieuws zelf bekend op Twitter en noemde het onnodig maar aardig. De Britse commentator benadrukte nogmaals dat niemand verplicht is om met hem te praten tijdens de gridwalk.

Got a note from Brad Pitt explaining what happened with our near miss on the Austin grid. Unnecessary, but nice of him. Absolutely nobody is obliged to talk to me on the grid, but as I endeavour to make 10/12 minutes of live and unscripted sports TV I’m obliged to at least ask.