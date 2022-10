Perez wil de strijd aangaan: "Iedereen wil winnen, ook Max."

Sergio Perez wil dit weekend schitteren voor zijn thuispubliek. De Red Bull Racing-coureur wil zijn Mexicaanse fans laten juichen op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Perez wil dan ook winnen en hij zal de strijd met teamgenoot Max Verstappen dan ook aan gaan als het niet anders kan.

Verstappen is bezig met een zeer succesvol seizoen en twee Grand Prix-weekenden geleden claimde de Red Bull-coureur dan ook de wereldtitel. Red Bull werd vorige week in Austin tevens constructeurskampioen dus het lijkt erop dat Perez voor zijn eigen kansen kan gaan. Het lijkt er echter op dan men bij Red Bull daar misschien iets anders over denkt.

Perez zelf barst in ieder geval van het zelfvertrouwen. De Mexicaan kan nog tweede worden in het wereldkampioenschap maar hij wil winnen. Bij de internationale media spreekt hij zich uit: "Natuurlijk wil ik dit weekend winnen. Dat is mijn doel, dat is het doel van iedereen en dus ook van Max. We zijn allemaal heel erg competitief en we willen allemaal die zege grijpen op zondag. Ik ga alles geven om dat te bereiken. Ik zal honderd procent geven om te winnen voor de ogen van de Mexicaanse fans."