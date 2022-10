Wat doet het weer in Mexico?

Aankomend weekend staat de Mexicaanse Grand Prix op het Autódromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad op het programma. De race in de Mexicaanse hoofdstuk is zeer populair maar de heren coureurs zullen ook kijken naar de lucht. De kans op een regenrace is echter vrijwel uitgesloten.

Aankomende vrijdag worden de eerste twee vrije trainingen op het Autódromo Hermanos Rodriguez afgewerkt. Tijdens de eerste twee trainingen zal het droog blijven en loopt het kwik op tot zo ongeveer 29 graden Celsius. Afgelopen weekend kregen de coureurs te maken met de nodige windvlagen maar tijdens de eerste twee vrije trainingen is ook dit vrijwel uitgesloten en is er hoog uit een zacht briesje.

Op de zaterdag worden de derde vrije training en de kwalificaties verreden. De weersomstandigheden zijn vergelijkbaar met de vrijdag en het is nog steeds de verwachting dat het droog zal blijven. Er is een minimale kans op een bui maar deze kans is wel zéér klein. Verder zal het zonnetje stevig schijnen. Op zondag wordt de Grand Prix verreden en ook dan verwacht men tevens geen regen. De regenbanden kunnen dus voor het tweede weekend op rij in de stalling blijven.