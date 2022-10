Aston Martin verwacht snel een akkoord over budgetcap-overtreding

De rel omtrent de budgetcap houdt de Formule 1-wereld momenteel stevig in zijn greep. Vooral de overschrijding van Red Bull Racing maakt de tongen los. Naast Red Bull ging ook Aston Martin in de fout, de Britse renstal had een procedurele overtreding begaan. Mike Krack bevestigd dat een akkoord over een straf aanstaande is.

Waar het nieuws omtrent Red Bull al weken de headlines bezighoudt, wordt er achter de schermen ook druk gewerkt aan een straf voor Aston Martin. Vertegenwoordigers van de Britse renstal in Canadese handen en van de FIA hebben elkaar veelvuldig gesproken over de zaak. Langzamerhand komt er een uitkomst in zicht en zodra dit zover is zal er ook meer duidelijkheid komen over de strafmaat.

Persbericht

Wat Aston Martin precies heeft misdaan is niet duidelijk. In het bericht van de FIA werd gesproken over een procedurele overtreding. In Austin is teambaas Mike Krack er geheimzinnig over bij de internationale media: "Pas als we een overeenkomst hebben met de FIA kan ik het over de details gaan hebben. Als het zover is zal de FIA waarschijnlijk een persbericht delen met onze toestemming. We hopen in de komende dagen daar meer over te delen."

Oplossing

Het is de verwachting dat Aston Martin zal toegeven dat ze een overtreding hebben begaan. Zodra men dit doet zal de straf naar verwachting lager uitvallen. Krack denkt dat er snel meer duidelijkheid gaat volgen: "We zijn nu aan het overleggen met de FIA. In de dagen na de Amerikaanse Grand Prix willen we die onderhandelingen tot een goed einde brengen. In Austin hebben we al een aantal gesprekken gevoerd en ik vertrouw erop dat we dit snel gaat oplossen."