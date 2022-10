COTA-baas wil motorraces in voorprogramma Formule 1

De Formule 1 werkt dit weekend de Amerikaanse Grand Prix of op het Circuit of the Americas in Austin. De Grand Prix is zeer populair onder de fans en de organisatie is dan ook opzoek naar allerlei innovaties voor een nog grotere hype. Men denkt zelfs aan motorraces in het voorprogramma.

In het voorprogramma van de Formule 1 worden op Europees grondgebied meerdere races verreden. De Formule 3, de Formule 3, de Porsche SuperCup en de W Series kwamen dit seizoen veelvuldig in actie in het voorprogramma. Deze klassen rijden echter vooral in Europa en het Midden-Oosten. In Austin zoeken ze dan ook naar goede alternatieven.

COTA-baas Bobby Epstein heeft dan ook allerlei mooie ideeën voor het voorprogramma van de Amerikaanse Grand Prix. De Amerikaan denkt outside the box in gesprek met Motorsport.com: "We kunnen op verschillende manieren het programma vullen. Twee of drie ondersteunende series zouden al goed zien. Als het niet mogelijk is om de F2 of de F3 te laten rijden, dan kunnen we creatief zijn. Ik zou graag motoren zien in het voorprogramma van de Formule 1. Ik denk dat dit heel leuk is. Ik denk dat de fans het prachtig zouden vinden. We zijn dat aan het onderzoeken."