Nieuwe voorvleugel Mercedes blijkt illegaal

Mercedes had zelf reeds aangekondigd dat er, mede door het budgetlimiet, geen grote updates meer zouden komen. Maar in Austin produceerde het team nog een grondige update voor de W13 van Hamilton en Russell. Hoewel de vloer al enige tijd de grootste zorg is binnen het team en ze hiervoor ook een aantal fikse wijzigingen hebben, is het vooral de voorvleugel die de aandacht trekt. Meerdere analisten menen dat het mogelijk zelfs illegaal is wat Mercedes met deze voorvleugel tracht te bereiken.

Het concept van de 2022 F1 auto’s is voornamelijk gecentreerd om 1 thema: de auto’s moeten beter dicht op elkaar kunnen rijden om zo inhalen beter mogelijk te maken. Dit wordt onder andere bereikt door de downforce voornamelijk vanuit de vloer te genereren maar ook door het minimaliseren van wervelingen achter de auto. Om dit te bereiken heeft de FIA de regels zo opgesteld dat er op de voorvleugels niet meer allerhande vleugeltjes en lipjes zitten die de lucht om de voorwielen heen sturen. Het doel van dergelijke wervelingen is om de vloer verder efficiënter te laten werken door als virtuele zij-skirts te laten fungeren en zo meer downforce te generen. Het bijproduct is meer vuile lucht achter de auto, waardoor anderen minder dichtbij kunnen blijven.

Er zaten al een paar slotgaps op het uiteinde van de voorvleugels van de W13 die de grens opzochten maar werden toegestaan door de FIA. Deze nieuwe windgeleiders boven op de vleugelelementen lijken toch echt regels 3.9.8 Front Wing Auxiliary Components te schenden op meerdere onderdelen die voorschrijven hoeveel geleiders er mogen zijn, hoe groot die mogen zijn en dat hierop ook een aantal testblokken gezet moeten kunnen worden en daarbij in contact moet blijven met de vleugel elementen. Daarnaast bieden de slotgaps ook meer ruimte voor het doorbuigen van de vleugelelementen. Iets waar Mercedes sowieso al jaren in voorop loopt.

Voorlopig heeft Mercedes de vleugel nog niet in gebruik, vermoedelijk omdat ze er nog niet heel veel van hebben kunnen produceren en het effect groter zal zijn in Mexico met diens lagere downforce profiel.