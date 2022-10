FIA voorkomt gridstrafchaos met aanpassing reglement

Tijdens de Grand Prix van Italië regende het gridstraffen. Coureurs, teams en fans raakten in de war over de startopstelling. Zelfs de FIA had veel tijd nodig om alles uit te dokteren. Dit zorgde voor onvrede in en buiten de paddock en daarom nam de overkoepelende autosportbomd actie en stelden heldere regels op om onduidelijkheden over gridstraffen in de toekomst te voorkomen.

Waar het op neer komt is dat de gestrafte coureurs een tijdelijke positie krijgen en dat ongestrafte coureurs de gaten opvullen van de gestrafte rijders. Daarna vullen de gestrafte coureurs de posities op die over zijn. Dit gebeurt natuurlijk volgens een bepaalde procedure dat hieronder is te lezen.

Aanpassing reglementen

Dit is wat de nieuwe regels in artikel 42.2 zeggen over hoe de gridstraffen worden afgehandeld.

a) Geklasseerde coureurs die 15 of minder plaatsen gridstraffen hebben gekregen, krijgen een tijdelijke gridpositie toegewezen die gelijk is aan hun kwalificatie plus de som van hun gridstraffen.

Als twee of meer coureurs een tijdelijke startpositie delen wordt hun volgorde bepaald in overeenstemming met hun kwalificatietijd, waarbij de langzaamste coureur zijn toegewezen tijdelijke startpositie behoudt en de andere coureurs krijgen een tijdelijke startpositie direct voor hem.

b) Na de toewijzing van tijdelijke gridposities aan bestrafte coureurs in overeenstemming met (a), zullen niet-bestrafte geklasseerde coureurs elke onbezette gridpositie toegewezen krijgen, in de volgorde van hun kwalificatie.

c) Na de toewijzing van gridposities aan niet-bestrafte geklasseerde coureurs, zullen bestrafte coureurs met een tijdelijke gridpositie, zoals gedefinieerd in (a), omhoog worden verplaatst om elke onbezette gridpositie te vullen.

d) Geklasseerde coureurs die meer dan 15 gridpositiestraffen hebben gekregen, of die bestraft zijn om achteraan de grid te starten, starten achter elke andere geklasseerde coureur. Hun positie zal worden bepaald in overeenstemming met hun kwalificatie.

e) Niet-geklasseerde coureurs die door de stewards zijn toegestaan ​​om deel te nemen, krijgen gridposities toegewezen achter alle kwalificeerde coureurs. Hun posities worden bepaald in overeenstemming met artikel 39.3 (b)