Horner ziet Verstappen als beste Red Bull-coureur ooit

Max Verstappen kroonde zich anderhalve week geleden wederom tot wereldkampioen. De Nederlander maakt al zijn gehele Formule 1-loopbaan veel indruk op kenners. Christian Horner is zelfs van mening dat zijn Nederlandse Red Bull-kopman de beste coureur is die hij ooit in de auto heeft gehad.

Verstappen is dit seizoen bezig met een ijzersterk seizoen. De Red Bull Racing-coureur veroverde in Japan de wereldtitel terwijl er nog vier Grand Prix-weekenden op de planning staan. De vroege wereldtitel van Verstappen laat zien hoe groot zijn dominantie is in het huidige seizoen. Verstappen eindigde in vrijwel elke race op het podium en hij won dit seizoen al twaalf Grands Prix.

Spa

Red Bull-teambaas Christian Horner zal het talent van Verstappen al zeer snel. De Brit zag Verstappen in 2015 schitteren. De Nederlander debuteerde toen bij Toro Rosso en Horner spreekt zich erover uit in gesprek met The Guardian: "Wat opviel was de race in Spa. Hij haalde daar Felipe Nasr in via de buitenkant. Ik dacht toen: 'Deze jongen is enorm dapper, hij gaat er vol voor en hij is snel.' Je zag dat dit jaar, hij schittert. Het was direct duidelijk dat hij een wonderbaarlijk talent is."

Getalenteerd

Horner ziet dat Verstappen anno 2022 nog steeds uiterst snel is. De Nederlander domineert de sport en hij boekt nu grote successen bij Red Bull. Horner heeft al met veel coureurs gewerkt maar de Brit is van mening dat Verstappen er met kop en schouders bovenuit steekt: "Het goede is dat hij ervoor openstaat om te pushen op alle gebieden. Hij heeft altijd het gevoel dat er meer te halen valt. Hij is overduidelijk de meest getalenteerde coureur die we in één van onze vier auto's hebben gehad."