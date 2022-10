Hamilton feliciteert voormalig rivaal Verstappen met wereldtitel

Max Verstappen greep gisteren zijn tweede wereldtitel. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kroonde zich in Japan vier races voor het einde tot kampioen. In tegenstelling tot vorig seizoen kreeg hij dit jaar vrij weinig weerstand. Lewis Hamilton, zijn grote rivaal van vorig seizoen, deelde zijn complimenten uit.

Verstappen vocht dit seizoen een paar stevige duels uit met Ferrari-coureur Charles Leclerc. De Monegask kon in de loop van het seizoen geen vuist meer maken tegen de Nederlandse Red Bull-coureur. Afgelopen jaar was zijn titelstrijd met Hamilton veel intenser en veroverde Verstappen pas de wereldtitel in de allerlaatste ronde van de allerlaatste Grand Prix van het seizoen.

Hamilton feliciteerde na afloop zijn rivaal van vorig seizoen. De Britse Mercedes-coureur kwam gisteren in Japan als vijfde over de streep. Tegenover Sky Sports sprak Hamilton zich uit: "Mijn felicitaties gaan naar Max! Ik denk dat we bij Mercedes weten wat de problemen zijn met onze huidige auto. Ik geloof dat we als kampioenen niet ineens zijn vergeten hoe we goede auto's moeten bouwen. Ik geloof er dan ook heilig in dat we volgend seizoen een betere auto kunnen bouwen. We proberen alle problemen op te lossen en dat zal de tijd ons gaat leren."