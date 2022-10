Domenicali deelt complimenten uit: "Hij heeft geen fout gemaakt"

Max Verstappen verzekerde zich vandaag wederom tot wereldkampioen. De Nederlander won de chaotische Grand Prix van Japan en profiteerde vervolgens van de titel na een tijdstraf van Charles Leclerc. De Monegask kreeg een straf van vijf seconden nadat hij de laatste bocht had afgesneden.

Verstappen hoorde pas van de tijdstraf van zijn rivaal toen hij zich bij Johnny Herbert had gemeld voor de podiuminterviews. De verbazing bij de Nederlander was enorm en zijn team vierde vervolgens een groot feestje. Verstappen vroeg zich onder weg naar het podium nog meerdere keren af of hij wel wereldkampioen was geworden. Nadat de FIA een aantal onduidelijkheden had opgelost was de titel officieel.

Het regende vervolgens felicitaties in de richting van Verstappen. De Nederlander ontving ze allemaal met een grote glimlach. Ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali liet zich horen doormiddel van een persbericht: "Ik wil Max Verstappen en Red Bull Racing feliciteren met het behalen van het wereldkampioenschap in 2022. Max heeft het geweldig gedaan dit seizoen, hij heeft geen fout gemaakt. Hij heeft de wereld maar weer eens laten zien dat hij een buitengewoon talent is."