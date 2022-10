Video: Mercedes doet aan teambuilding met Japans potje bowlen

Dit weekend keerde het Formule 1-circus weer terug in Japan. De Grand Prix ontbrak in de afgelopen twee jaar vanwege de coronapandemie. Nu was de Formule 1 weer terug en de teams en coureurs genoten van hun aanwezigheid. Ook bij Mercedes besloot men er alles van te maken.

Voorafgaand de race besloot men bij Mercedes een teamuitje te organiseren. De hele ploeg trok naar de lokale bowlingbaan voor een gezellig middagje teambuilding. George Russell en Lewis Hamilton waren aanwezig en genoten zichtbaar van het uitje. Ook huidig reservecoureur Nyck de Vries was aanwezig. De Nederlander werd dit weekend gepresenteerd bij AlphaTauri.