Krack verbaast over budgetcap-berichten

Afgelopen weekend in Singapore ging het veelvuldig over de budgetcap. Volgens diverse media zouden twee teams de budgetcap hebben overschreden in 2021. Eén de genoemde teams was Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal belandde in het oog van de storm terwijl het stil bleef omtrent de andere constructeur.

De andere renstal die werd genoemd was Aston Martin. De Britse renstal van Lawrence Stroll zou echter niet zulke zware overtredingen hebben begaan als Red Bull. Terwijl de Formule 1-wereld hevig discussieerden over Red Bull, bleef het opmerkelijk stil omtrent Aston Martin. Toch was de verbazing over de berichten bij de Britse renstal ook zeer groot.

Teambaas Mike Krack begrijpt namelijk niets van de berichten. Krack, die vorig seizoen niet werkzaam was voor Aston Martin, sprak zich uit tegenover Motorsport.com: "Het is een proces waarbij je iets indient, waarna de FIA dat bekijkt en dan bij je terugkomt met vragen. Dat proces is nu nog gaande. We hebben allebei vragen over interpretaties. We waren echter verrast dat onze naam werd genoemd in deze zaak. Maar laten we afwachten. We denken niet dat we een heel grote fout hebben gemaakt."