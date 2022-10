Domenicali: "Afrika komt terug op F1-kalender, alleen nog de vraag welk circuit"

De terugkeer van Afrika naar de Formule 1-kalender is niet in de ijskast beland volgens F1 CEO Stefano Domenicali. Een deal voor Kyalami, dat in 1993 voor het laatst een Grand Prix organiseerde, werd door insiders beschouwd als een absolute zekerheid voor 2023. Uiteindelijk ging de deal naar verluidt om financiële redenen niet door.

Anton Roux, president van de Zuid-Afrikaanse motorsport en lid van de senaat van de FIA, vertelde vorige week aan News24: "De reden is dat de door de F1 benoemde lokale promotor de financiële garanties niet kon waarmaken. We moeten nu de lokale promotor vervangen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we op de kalender van 2024 staan."

Diverse steden hebben interesse

Domenicali is ook hoopvol, maar hij laat de deur open voor een andere Afrikaanse locatie dan Kyalami. Hij vertelde aan Sky Italië: "Het is een heel duidelijk doel. Afrika komt terug op de F1-kalender en hopelijk is dat binnenkort al het geval."

Nieuwe geruchten suggereren dat Domenicali volgend jaar daadwerkelijk mikt op een Afrikaanse GP. De Italiaan zegt hierover: "We moeten er alleen voor zorgen dat als we iets nieuws doen, met de juiste partners en een stabiele basis hebben om langer te blijven. Het zou verkeerd zijn om daar een jaar heen te gaan en dan te verdwijnen als de omstandigheden niet goed zijn. Het gaat niet alleen om het hebben van de juiste financiële middelen, maar ook om de plek klaar te maken voor het weekend dat we daar willen hosten."

"Het enige dat ik op dit moment kan zeggen na het eerste contact met Kyalami is dat er ook andere plaatsen in Afrika zijn die geïnteresseerd zijn in de Formule 1."