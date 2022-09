Ferrari vindt nieuwe sponsor voor vervolg seizoen en 2023

Het team van Ferrari hoopt aankomend weekend in Singapore mee te kunnen gaan doen om de zege. Charles Leclerc heeft nog een minieme kans op de wereldtitel maar men zal vooral gaan proberen om het titelfeest van Max Verstappen te gaan uitstellen. De Italiaanse renstal zal dat doen met een nieuwe sponsor.

Gisteren maakte Ferrari bekend dat ze een nieuwe partner hebben gevonden in het van oorsprong Roemeense cybersecurity-bedrijf Bitdefender. De logo's van het bedrijf zullen dit seizoen te zien zijn op de wagens en de helmen van Leclerc en Carlos Sainz. Aankomend seizoen zullen de logo's ook te zien zijn op de racepakken van de coureurs en de rest van de aanwezige teamkleding.

We are pleased to announce the arrival of a new Team Partner 😎

Welcome aboard @Bitdefender 👏 #essereFerrari 🔴