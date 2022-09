Bahrein organiseert wintertest in 2023 en onthult data

Vorige week maakte de FIA bekend dat het World Motor Sport Council de Formule 1-kalender voor 2023 had goedgekeurd. Het aankomende Formule 1-seizoen telt 24 Grands Prix en wordt afgetrapt in Bahrein. Over de wintertests voor aankomend jaar was nog weinig bekend, daar is nu echter verandering ingekomen.

Net als dit seizoen zal de wintertest plaatsvinden in Bahrein. Op het Bahrein International Circuit wordt van 23 februari tot en met 25 februari 2023 de wintertest verreden, zo maakte het circuit bekend. Op sociale media deelde het circuit een bericht waarin dat duidelijk werd. Het is nog niet bekend of er, net als dit jaar, ook een wintertest wordt afgewerkt op het circuit van Barcelona.