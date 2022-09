Video: Formule 1-materiaal gearriveerd in Singapore

Aankomend weekend keert de Grand Prix van Singapore weer terug na twee jaar van afwezigheid. De nachtrace in de Aziatische stadsstaat ontbrak vanwege de coronapandemie maar keert nu dus weer terug op de kalender van de koningsklasse van de autosport. De hype is in ieder geval groot.

De organisatie van de Grand Prix deelt deze week veelvuldig teasers over de aankomende race. Op één van die video's is te zien dat de Safety Car en de Medical Car zijn gearriveerd op het circuit. Tevens is te zien dat de baan nat oogt, het weer in Singapore is deze week zeer onrustig en een regenrace is dan ook zeker niet uitgesloten.

You know the race weekend is near when these beauties are here 🫡 #Didyouknow the safety car has been deployed in every single edition of the #SingaporeGP 😳 Will we see one in 2022? #F1NightRace pic.twitter.com/n25I1Hl2sa