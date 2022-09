Nieuwe teams geen prioriteit voor Domenicali

Het is algemeen bekend dat er veel interesse is in de Formule 1 vanuit mogelijke nieuwe renstallen. Veruit de meest vocale mogelijke nieuwe renstal is het team van Andretti. De Amerikaanse racefamilie wil de sport zeer graag betreden maar in de Formule 1 is men niet razend enthousiast. Ook Stefano Domenicali vindt een nieuw team niet nodig.

Het team van Andretti hint al geruime tijd op een stap naar de koningsklasse van de autosport. Het project onder leiding van oud-coureur Michael Andretti beweert de entry fee van 200 miljoen dollar te kunnen betalen en dat de plannen al veel verder zijn dan de kinderschoenen. Toch houdt de Formule 1 zelf de boot af.

Balans

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is immers geen voorstander van nieuwe teams. De Italiaan denkt dat het goed gaat met de sport en hij is er duidelijk over tegenover Sky Sports: "Je moet altijd gebalanceerd blijven. Je moet alle dingen op tafel bekijken. Je kan meer coureurs hebben maar aan het einde van de dag is er altijd een limiet. Als je er 1 of 2 toevoegt heb je misschien meer stoeltjes. Maar we moeten ook weten wat succesvol is voor de sport."

Prioriteit

Domenicali is dus van mening dat de sport momenteel zeer succesvol is. De Italiaan denkt dat het belangrijk is om gezonde teams op de grid te hebben en is duidelijk over onder andere de Andretti-verhalen: "Ik denk dat er moet worden gekeken naar de duurzaamheid van het team en of het niet te druk wordt. Dus ik zou zeggen dat het toevoegen van nieuw teams geen prioriteit is voor de Formule 1 vandaag de dag."