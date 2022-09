O 'Ward straalt na McLaren-test op Barcelona

Het team van McLaren was afgelopen week aanwezig op het circuit van Barcelona voor een wel heel bijzondere meerdaagse test. Het team test dit seizoen meermaals coureurs uit in de auto van vorig seizoen om hun kwaliteiten te peilen. In Barcelona testten er twee zeer opvallende coureurs.

McLaren zette namelijk twee Indycar-coureurs in. Alex Palou en Pato O'Ward kwamen afgelopen week in actie op het Spaanse circuit. Eerder in de week mocht Palou zijn eerste meters afwerken en gisteren was het de beurt aan O'Ward. De Mexicaan testte al eerder voor McLaren maar genoot alsnog. Na afloop deelde het team een foto met de tekst van O'Ward: "Het voelt alsof je opnieuw je eerste date hebt."