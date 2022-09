FIA stelt Natalie Robyn aan als eerste CEO ooit

Autosportfederatie FIA voert dit seizoen de nodige veranderingen door in de structuur van de organisatie. Sinds dit jaar is Mohammed Ben Sulayem de president van de FIA en onder leiding van de voormalig rallyrijder zijn er de nodige dingen veranderd. Voor het eerst in de geschiedenis van de FIA is er nu een CEO aangesteld.

De FIA maakte gisteravond bekend dat ze de in de Verenigde Staten geboren Natalie Robyn hebben aangesteld. Robyn is de eerste CEO van de FIA en in het verleden werkte ze onder meer voor automerken Volvo, Nissan en ook bij DaimlerChrysler. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de FIA dat er een CEO is en Robyn krijgt dan ook enkele opvallende taken binnen de autosportfederatie.

Robyn zal zich vooral richten op de operationele en financiële performance van de FIA. Tevens zal zich ze bezig gaan houden met de nieuwe commerciële plannen van de autosportfederatie om te gaan groeien. Ben Sulayem blijft de belangrijkste persoon binnen de organisatie en Robyn zal dus onder zijn vleugels gaan opereren. In een persbericht reageert ze enthousiast: "Ik ben trots dat ik ben aangesteld als de eerste CEO van de FIA op zo'n belangrijk moment voor de organisatie."