Organisatie Italiaanse Grand Prix kondigt onderzoek aan naar wangedrag

De Italiaanse Grand Prix van afgelopen weekend werd druk bezocht. Op het circuit van Monza werden er bezoekerrecords verbroken. Toch kwamen niet alle fans op een positieve manier in het nieuws. Er werd wederom gesproken over wangedrag en er gingen meerdere klachten viral. De organisatie komt nu met een reactie.

De tifosi moedigde afgelopen weekend hun Ferrari-helden hartstochtelijk aan. Na de teleurstellende laatste paar rondjes achter de Safety Car rolde er echter een fluitconcert van de tribunes. Tijdens het podiuminterview met Max Verstappen was er ook een fluitconcert te horen. Dat was echter niet het ergste, er gingen immers ook beelden viral van ander wangedrag. Zo was er te zien hoe fans van Red Bull werden gedwongen hun merchandise op te bergen. Ook waren er beledigende liederen gericht op Verstappen.

Op Twitter komt de organisatie van de Grand Prix nu met een statement naar buiten. Vanzelfsprekend veroordelen ze elke vorm van wangedrag en komt er een onderzoek. Het statement is duidelijk: "De organisatie heeft zijn uiterlijke best gedaan om een evenement te realiseren dat alle bezoekersrecords zou verbreken. Voor Monza is de beleving van de fan een topprioriteit en daarom is er met de partners een onderzoek gestart om de oorzaak van de kritiek vast te stellen en te onderzoeken. Hierbij zullen maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen."